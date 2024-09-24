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Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/nato-1974420759.html
Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского
Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского
Ускоренное вступление Украины в НАТО входит в так называемый "план победы" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:22
2024-09-24T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
андрей ермак
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО входит в так называемый "план победы" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации. Ермак не ответил, примет ли Зеленский "план победы" от президента США Джо Байдена, который бы не включал ускоренное вступление Украины в альянс. Он добавил, что не может раскрыть всех деталей инициативы Зеленского до встречи с Байденом, чем вызвал смех у собравшихся. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1973966940.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Андрей Ермак, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО
Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского

Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в "план победы" Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО входит в так называемый "план победы" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
"Да", - ответил он на соответствующий вопрос на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации.
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20 марта, 15:18
Ермак не ответил, примет ли Зеленский "план победы" от президента США Джо Байдена, который бы не включал ускоренное вступление Украины в альянс. Он добавил, что не может раскрыть всех деталей инициативы Зеленского до встречи с Байденом, чем вызвал смех у собравшихся.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденАндрей ЕрмакНАТОВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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