https://ria.ru/20240924/nato-1974420759.html

Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского

Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024

Ермак: ускоренное вступление Украины в НАТО входит в план Зеленского

Ускоренное вступление Украины в НАТО входит в так называемый "план победы" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:22

2024-09-24T17:22

2024-09-24T17:22

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО входит в так называемый "план победы" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации. Ермак не ответил, примет ли Зеленский "план победы" от президента США Джо Байдена, который бы не включал ускоренное вступление Украины в альянс. Он добавил, что не может раскрыть всех деталей инициативы Зеленского до встречи с Байденом, чем вызвал смех у собравшихся. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1973966940.html

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