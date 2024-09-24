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Мединский допустил сокращение продолжительности образования - РИА Новости, 24.09.2024
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16:53 24.09.2024 (обновлено: 18:03 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/medinskiy-1974463597.html
Мединский допустил сокращение продолжительности образования
Мединский допустил сокращение продолжительности образования - РИА Новости, 24.09.2024
Мединский допустил сокращение продолжительности образования
Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник президента, председатель Российского... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:53
2024-09-24T18:03
общество
россия
мурманск
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
социальный навигатор
сн_образование
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МУРМАНСК, 24 сен — РИА Новости. Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске. "Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, &lt;…&gt; ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться", — сказал он на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог". По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому — профессии, специализациям, технологиям, — окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни."Не уверен, что это произойдет, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь. Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться", — считает помощник президента. Он добавил, что, по его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере. По его словам, ничего нового в этом нет, и это не феномен XXI века. В качестве примера Мединский привел поэта Михаила Лермонтова, который, по словам помощника президента, учился два года. При этом в то время "самых умных учили три" года, добавил он.
https://ria.ru/20240914/mikrozaymy-1972645589.html
https://ria.ru/20240913/obrazovanie-1972448956.html
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общество, россия, мурманск, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Мурманск, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Социальный навигатор, СН_Образование
Мединский допустил сокращение продолжительности образования

Мединский допустил сокращение сроков образования в ближайшие годы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 сен — РИА Новости. Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске.
"Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, <…> ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться", — сказал он на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог".
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По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому — профессии, специализациям, технологиям, — окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.
"Не уверен, что это произойдет, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь. Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться", — считает помощник президента.
Он добавил, что, по его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере. По его словам, ничего нового в этом нет, и это не феномен XXI века. В качестве примера Мединский привел поэта Михаила Лермонтова, который, по словам помощника президента, учился два года. При этом в то время "самых умных учили три" года, добавил он.
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ОбществоРоссияМурманскВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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