https://ria.ru/20240924/medinskiy-1974463597.html

Мединский допустил сокращение продолжительности образования

Мединский допустил сокращение продолжительности образования - РИА Новости, 24.09.2024

Мединский допустил сокращение продолжительности образования

Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник президента, председатель Российского... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:53

2024-09-24T16:53

2024-09-24T18:03

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россия

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владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

социальный навигатор

сн_образование

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МУРМАНСК, 24 сен — РИА Новости. Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, отметил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске. "Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, <…> ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться", — сказал он на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог". По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому — профессии, специализациям, технологиям, — окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни."Не уверен, что это произойдет, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь. Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться", — считает помощник президента. Он добавил, что, по его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере. По его словам, ничего нового в этом нет, и это не феномен XXI века. В качестве примера Мединский привел поэта Михаила Лермонтова, который, по словам помощника президента, учился два года. При этом в то время "самых умных учили три" года, добавил он.

https://ria.ru/20240914/mikrozaymy-1972645589.html

https://ria.ru/20240913/obrazovanie-1972448956.html

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общество, россия, мурманск, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование