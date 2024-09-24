https://ria.ru/20240924/magate--1974335794.html

МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на Курской АЭС

МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на Курской АЭС - РИА Новости, 24.09.2024

МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на Курской АЭС

МАГАТЭ в настоящее время не планирует организовывать постоянное присутствие своей миссии на Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:47

2024-09-24T01:47

2024-09-24T01:47

россия

курская область

нью-йорк (город)

рафаэль гросси

владимир путин

валерий герасимов

магатэ

курская аэс

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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в настоящее время не планирует организовывать постоянное присутствие своей миссии на Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "В настоящий момент - нет", - сообщил он агентству на вопрос, планируется ли разместить на Курской АЭС постоянную миссию МАГАТЭ. Гросси также уточнил, что агентство в настоящее время проводит оценку ситуации на атомной станции с учетом развития событий, и выразил надежду на то, что там не произойдет никаких новых событий, потребляющих участия МАГАТЭ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html

https://ria.ru/20240924/grossi-1974332564.html

россия

курская область

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россия, курская область, нью-йорк (город), рафаэль гросси, владимир путин, валерий герасимов, магатэ, курская аэс, оон