МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на Курской АЭС
Гросси: МАГАТЭ сейчас не планирует размещать постоянную миссию на Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в настоящее время не планирует организовывать постоянное присутствие своей миссии на Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В настоящий момент - нет", - сообщил он агентству на вопрос, планируется ли разместить на Курской АЭС постоянную миссию МАГАТЭ.
Гросси также уточнил, что агентство в настоящее время проводит оценку ситуации на атомной станции с учетом развития событий, и выразил надежду на то, что там не произойдет никаких новых событий, потребляющих участия МАГАТЭ.
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