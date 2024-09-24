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В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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17:23 24.09.2024 (обновлено: 17:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974469094.html
В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН
В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН - РИА Новости, 24.09.2024
В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН
Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были убиты в Ливане в результате израильских ударов в понедельник, заявил глава... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:23
2024-09-24T17:29
в мире
ливан
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были убиты в Ливане в результате израильских ударов в понедельник, заявил глава организации Филиппо Гранди в соцсети X."Израильские авиаудары в Ливане в настоящее время безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей. И я с глубоким прискорбием сообщаю, что вчера также были убиты двое сотрудников УВКБ ООН. От имени всех сотрудников УВКБ ООН выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", - сказано в публикации.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/izrail-1974390173.html
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в мире, ливан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН

В Ливане при ударах Израиля погибли два сотрудника УВКБ ООН

© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
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Дзен
ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были убиты в Ливане в результате израильских ударов в понедельник, заявил глава организации Филиппо Гранди в соцсети X.
"Израильские авиаудары в Ливане в настоящее время безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей. И я с глубоким прискорбием сообщаю, что вчера также были убиты двое сотрудников УВКБ ООН. От имени всех сотрудников УВКБ ООН выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", - сказано в публикации.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Президент Израиля заявил, что не стремится к войне с Ливаном
Вчера, 11:46
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии
Вчера, 16:25
 
В миреЛиванУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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