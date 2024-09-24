https://ria.ru/20240924/livan-1974469094.html

В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН

В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН - РИА Новости, 24.09.2024

В Ливане погибли два сотрудника УВКБ ООН

Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были убиты в Ливане в результате израильских ударов в понедельник, заявил глава... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:23

2024-09-24T17:23

2024-09-24T17:29

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были убиты в Ливане в результате израильских ударов в понедельник, заявил глава организации Филиппо Гранди в соцсети X."Израильские авиаудары в Ливане в настоящее время безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей. И я с глубоким прискорбием сообщаю, что вчера также были убиты двое сотрудников УВКБ ООН. От имени всех сотрудников УВКБ ООН выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", - сказано в публикации.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/izrail-1974390173.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024