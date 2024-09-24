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Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558 - РИА Новости, 24.09.2024
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13:10 24.09.2024 (обновлено: 13:59 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558 - РИА Новости, 24.09.2024
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558
Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:10
2024-09-24T13:59
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам министр здравоохранения при временном правительстве Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции во вторник.Ранее было известно о 492 погибших и 1645 раненых."Число жертв от израильских авианалетов в разных районах Ливана возросло до 558, включая 50 детей и 94 женщины", - сказал Абъяд.По словам министра, число раненых увеличилось до 1835.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html
https://ria.ru/20240924/oon-1974403803.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558

Число жертв бомбардировок Израиля на юге Ливана достигло 558, включая 50 детей

© AP Photo / Hussein MallaПожар на месте израильского авиаудара в Ливане
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане
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Дзен
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам министр здравоохранения при временном правительстве Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции во вторник.
Ранее было известно о 492 погибших и 1645 раненых.
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"Число жертв от израильских авианалетов в разных районах Ливана возросло до 558, включая 50 детей и 94 женщины", - сказал Абъяд.
По словам министра, число раненых увеличилось до 1835.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В ООН выразили беспокойство из-за израильских ударов по югу Ливана
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В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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