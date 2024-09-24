https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558

Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558 - РИА Новости, 24.09.2024

Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558

Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:59

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ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам министр здравоохранения при временном правительстве Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции во вторник.Ранее было известно о 492 погибших и 1645 раненых."Число жертв от израильских авианалетов в разных районах Ливана возросло до 558, включая 50 детей и 94 женщины", - сказал Абъяд.По словам министра, число раненых увеличилось до 1835.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html

https://ria.ru/20240924/oon-1974403803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024