Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558
Число жертв бомбардировок Израиля на юге Ливана достигло 558, включая 50 детей
© AP Photo / Hussein MallaПожар на месте израильского авиаудара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 558, включая 50 детей, заявил журналистам министр здравоохранения при временном правительстве Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции во вторник.
Ранее было известно о 492 погибших и 1645 раненых.
"Число жертв от израильских авианалетов в разных районах Ливана возросло до 558, включая 50 детей и 94 женщины", - сказал Абъяд.
По словам министра, число раненых увеличилось до 1835.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.