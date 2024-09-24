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Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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12:23 24.09.2024 (обновлено: 12:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974403530.html
Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам шиитского ливанского движения "Хезболлах", среди которых были военные сооружения и склады оружия, на РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:23
2024-09-24T12:24
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам шиитского ливанского движения "Хезболлах", среди которых были военные сооружения и склады оружия, на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Истребители ВВС атаковали террористические цели "Хезболлах" на юге Ливана, где находились пусковые установки, военные сооружения и здания, в которых хранилось оружие", - говорится в сообщении. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПожар на месте израильского авиаудара в Ливане
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Пожар на месте израильского авиаудара в Ливане
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам шиитского ливанского движения "Хезболлах", среди которых были военные сооружения и склады оружия, на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Истребители ВВС атаковали террористические цели "Хезболлах" на юге Ливана, где находились пусковые установки, военные сооружения и здания, в которых хранилось оружие", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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