https://ria.ru/20240924/livan-1974368590.html

Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны

Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны - РИА Новости, 24.09.2024

Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны

Риск начала полномасштабной войны из-за противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля уже сейчас крайне высок, заявил российский посол в Бейруте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:24

2024-09-24T10:24

2024-09-24T11:28

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Риск начала полномасштабной войны из-за противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля уже сейчас крайне высок, заявил российский посол в Бейруте Александр Рудаков."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок", — сказал дипломат.Он добавил, что если "третья ливанская", как ее называют местные СМИ, все же начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под атаку попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера еврейского государства. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, при которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, из-за чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля.Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах израильского города.

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https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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