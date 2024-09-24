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Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны - РИА Новости, 24.09.2024
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10:24 24.09.2024 (обновлено: 11:28 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/livan-1974368590.html
Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны
Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны - РИА Новости, 24.09.2024
Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны
Риск начала полномасштабной войны из-за противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля уже сейчас крайне высок, заявил российский посол в Бейруте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:24
2024-09-24T11:28
в мире
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израиль
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
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детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Риск начала полномасштабной войны из-за противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля уже сейчас крайне высок, заявил российский посол в Бейруте Александр Рудаков."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок", — сказал дипломат.Он добавил, что если "третья ливанская", как ее называют местные СМИ, все же начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под атаку попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера еврейского государства. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, при которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, из-за чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля.Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, ливан, израиль, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Бейрут
Российский посол в Ливане заявил о риске полномасштабной войны

Посол РФ: противостояние Ливана и Израиля может привести к полномасштабной войне

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Риск начала полномасштабной войны из-за противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля уже сейчас крайне высок, заявил российский посол в Бейруте Александр Рудаков.
«
"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок", — сказал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
08:00
Он добавил, что если "третья ливанская", как ее называют местные СМИ, все же начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под атаку попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане, заявили в офисе Нетаньяху
01:16
Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера еврейского государства. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, при которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, из-за чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля.
Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
 
В миреЛиванИзраильРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )ХезболлаООНДетонация сотен пейджеров в ЛиванеБейрут
 
 
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