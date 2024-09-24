https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html

В Китае заявили, что твердо поддерживают Ливан в защите суверенитета

В Китае заявили, что твердо поддерживают Ливан в защите суверенитета - РИА Новости, 24.09.2024

В Китае заявили, что твердо поддерживают Ливан в защите суверенитета

Пекин твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета, безопасности и национального достоинства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:55

2024-09-24T06:55

2024-09-24T06:55

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китай

бейрут

ван и (политик)

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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Пекин твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета, безопасности и национального достоинства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом на полях Генассамблеи ООН. "Китай твердо поддерживает Ливан в защите суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как бы ни менялась ситуация, мы всегда будем стоять на стороне справедливости и наших арабских братьев, в том числе Ливана", - приводит слова Ван И во вторник официальный сайт МИД КНР. Ван И подчеркнул, что Китай уделяет пристальное внимание развитию ситуации в регионе, особенно недавним взрывам оборудования для связи в Ливане, и решительно выступает против неизбирательных атак на мирное население. По словам Ван И, право грубой силы может только разрушать мир, и принцип "насилием сдерживать насилие" не сможет разрешить ближневосточный конфликт, но приведет лишь к еще большей гуманитарной катастрофе. Он добавил, что нынешняя ситуация в регионе является проявлением распространения конфликта в Газе, и выступил за реализацию на деле плана "Два государства для двух народов". Глава МИД КНР также выразил надежду на то, что Бейрут примет эффективные меры для защиты безопасности китайских граждан в Ливане. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974346264.html

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