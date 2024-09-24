В Китае заявили, что твердо поддерживают Ливан в защите суверенитета
В Китае заявили, что твердо поддерживают Ливан в защите суверенитета
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Пекин твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета, безопасности и национального достоинства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом на полях Генассамблеи ООН.
«
"Китай твердо поддерживает Ливан в защите суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как бы ни менялась ситуация, мы всегда будем стоять на стороне справедливости и наших арабских братьев, в том числе Ливана", - приводит слова Ван И во вторник официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что Китай уделяет пристальное внимание развитию ситуации в регионе, особенно недавним взрывам оборудования для связи в Ливане, и решительно выступает против неизбирательных атак на мирное население.
По словам Ван И, право грубой силы может только разрушать мир, и принцип "насилием сдерживать насилие" не сможет разрешить ближневосточный конфликт, но приведет лишь к еще большей гуманитарной катастрофе. Он добавил, что нынешняя ситуация в регионе является проявлением распространения конфликта в Газе, и выступил за реализацию на деле плана "Два государства для двух народов".
Глава МИД КНР также выразил надежду на то, что Бейрут примет эффективные меры для защиты безопасности китайских граждан в Ливане.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.