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Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Омская область
 
16:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/khotsenko-1974465372.html
Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области
Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области - РИА Новости, 24.09.2024
Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур в регионе. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:59
2024-09-24T16:59
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур в регионе. Хоценко уточнил, что установившаяся в регионе несколько дней назад благоприятная погода позволила увеличить темпы уборочной страды. "В Омской области намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. На данный момент обмолочено 1,1 миллиона гектаров, что составляет почти 55%. Благодарю наших аграриев за труд! Уборочная кампания продолжается", - написал Хоценко в Telegram-канале. В пресс-службе регионального правительства добавили, что в этом году урожайность зерновых и зернобобовых культур в Омской области значительно увеличилась. Кроме того, растут и темпы уборки технических культур. Так, по данным пресс-службы, масличные культуры обмолочены на площади 78,2 тысячи гектаров, из них рапс на площади 59,9 тысячи гектаров.
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виталий хоценко
Омская область , Виталий Хоценко

Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур в регионе.
Хоценко уточнил, что установившаяся в регионе несколько дней назад благоприятная погода позволила увеличить темпы уборочной страды.
"В Омской области намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. На данный момент обмолочено 1,1 миллиона гектаров, что составляет почти 55%. Благодарю наших аграриев за труд! Уборочная кампания продолжается", - написал Хоценко в Telegram-канале.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что в этом году урожайность зерновых и зернобобовых культур в Омской области значительно увеличилась. Кроме того, растут и темпы уборки технических культур. Так, по данным пресс-службы, масличные культуры обмолочены на площади 78,2 тысячи гектаров, из них рапс на площади 59,9 тысячи гектаров.
Губернатор Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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