https://ria.ru/20240924/khotsenko-1974465372.html

Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области

Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области - РИА Новости, 24.09.2024

Губернатор Хоценко рассказал об успехах аграриев в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур в регионе. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:59

2024-09-24T16:59

2024-09-24T16:59

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур в регионе. Хоценко уточнил, что установившаяся в регионе несколько дней назад благоприятная погода позволила увеличить темпы уборочной страды. "В Омской области намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. На данный момент обмолочено 1,1 миллиона гектаров, что составляет почти 55%. Благодарю наших аграриев за труд! Уборочная кампания продолжается", - написал Хоценко в Telegram-канале. В пресс-службе регионального правительства добавили, что в этом году урожайность зерновых и зернобобовых культур в Омской области значительно увеличилась. Кроме того, растут и темпы уборки технических культур. Так, по данным пресс-службы, масличные культуры обмолочены на площади 78,2 тысячи гектаров, из них рапс на площади 59,9 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240924/soveschanie-seminar-1974363633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко