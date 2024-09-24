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Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 24.09.2024
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13:14 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/jakushev-1974413632.html
Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда
Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 24.09.2024
Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда
Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области в ближайшее время, на заседании РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:14
2024-09-24T13:14
политика
тюменская область
владимир якушев
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области в ближайшее время, на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Якушева в ближайшее время наделят полномочиями сенатора от правительства Тюменской области. В повестку завтрашнего заседания будет включен вопрос о голосовании по его кандидатуре на пост первого вице-спикера Совфеда", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html
тюменская область
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политика, тюменская область, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия
Политика, Тюменская область, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда

Врио секретаря Генсовета ЕР Якушев займет место сенатора от Тюменской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области в ближайшее время, на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Якушева в ближайшее время наделят полномочиями сенатора от правительства Тюменской области. В повестку завтрашнего заседания будет включен вопрос о голосовании по его кандидатуре на пост первого вице-спикера Совфеда", - сказал собеседник агентства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР
15 июня, 16:51
 
ПолитикаТюменская областьВладимир ЯкушевСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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