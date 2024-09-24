https://ria.ru/20240924/jakushev-1974413632.html

Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда

Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 24.09.2024

Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда

Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области в ближайшее время, на заседании РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:14

2024-09-24T13:14

2024-09-24T13:14

политика

тюменская область

владимир якушев

совет федерации рф

единая россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области в ближайшее время, на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Якушева в ближайшее время наделят полномочиями сенатора от правительства Тюменской области. В повестку завтрашнего заседания будет включен вопрос о голосовании по его кандидатуре на пост первого вице-спикера Совфеда", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html

тюменская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тюменская область, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия