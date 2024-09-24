https://ria.ru/20240924/izrail-1974454733.html
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии - РИА Новости, 24.09.2024
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами главный склад боеприпасов северной группировки войск армии Израиля к западу от Тверии на базе Нимра,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:25
2024-09-24T16:25
2024-09-24T16:25
в мире
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами главный склад боеприпасов северной группировки войск армии Израиля к западу от Тверии на базе Нимра, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по главному складу северной группировки на базе Нимра", - сказано в заявлении. Пресс-служба уточняет, что по цели было выпущено десятки ракет. Ранее "Хезболлах" заявило об атаках на военную базу Ильяким на юге Хайфы и на склады материально-технического обеспечения 146-й дивизии расположенной на базе Нафтали. Израильская авиация продолжает наносить во вторник удары на юге и востоке Ливана, также боевая авиация атаковала жилой дом в пригороде Бейрута. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/smi-1974452763.html
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в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хайфа, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии
"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов ЦАХАЛ на севере страны
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами главный склад боеприпасов северной группировки войск армии Израиля к западу от Тверии на базе Нимра, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по главному складу северной группировки на базе Нимра", - сказано в заявлении.
Пресс-служба уточняет, что по цели было выпущено десятки ракет.
Ранее "Хезболлах" заявило об атаках на военную базу Ильяким на юге Хайфы
и на склады материально-технического обеспечения 146-й дивизии расположенной на базе Нафтали.
Израильская авиация продолжает наносить во вторник удары на юге и востоке Ливана
, также боевая авиация атаковала жилой дом в пригороде Бейрута
.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.