https://ria.ru/20240924/izrail-1974454733.html

"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии

"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии - РИА Новости, 24.09.2024

"Хезболла" атаковала главный склад боеприпасов израильской армии

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами главный склад боеприпасов северной группировки войск армии Израиля к западу от Тверии на базе Нимра,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:25

2024-09-24T16:25

2024-09-24T16:25

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хайфа

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами главный склад боеприпасов северной группировки войск армии Израиля к западу от Тверии на базе Нимра, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по главному складу северной группировки на базе Нимра", - сказано в заявлении. Пресс-служба уточняет, что по цели было выпущено десятки ракет. Ранее "Хезболлах" заявило об атаках на военную базу Ильяким на юге Хайфы и на склады материально-технического обеспечения 146-й дивизии расположенной на базе Нафтали. Израильская авиация продолжает наносить во вторник удары на юге и востоке Ливана, также боевая авиация атаковала жилой дом в пригороде Бейрута. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/smi-1974452763.html

https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году