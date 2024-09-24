Израиль сбросил на восток Ливана листовки с вредоносным штрихкодом
"Хезболла" предупредила ливанцев о распространении опасных израильских листовок
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Израиль сбросил на восточные районы Ливана в долине Бекаа листовки с вредоносным штрихкодом, который наносит вред мобильным устройствам, сообщается в заявлении пресс-службы "Хезболлах" во вторник.
"Враждебные сионисты сбрасывают листовки со штрихкодом в районе Бекаа и возможно сбросят их в других районах. Призываем не открывать ссылку по этому штрихкоду и не распространять его, так как он крайне вредоносен", - говорится в заявлении.
Согласно данным пресс-службы, при открытии ссылки через штрихкод происходит копирование всех данных мобильного устройства с возможным дальнейшим их удалением.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.