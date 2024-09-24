https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html

Израиль сбросил на восток Ливана листовки с вредоносным штрихкодом

Израиль сбросил на восток Ливана листовки с вредоносным штрихкодом - РИА Новости, 24.09.2024

Израиль сбросил на восток Ливана листовки с вредоносным штрихкодом

Израиль сбросил на восточные районы Ливана в долине Бекаа листовки с вредоносным штрихкодом, который наносит вред мобильным устройствам, сообщается в заявлении... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:37

2024-09-24T14:37

2024-09-24T14:43

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Израиль сбросил на восточные районы Ливана в долине Бекаа листовки с вредоносным штрихкодом, который наносит вред мобильным устройствам, сообщается в заявлении пресс-службы "Хезболлах" во вторник. "Враждебные сионисты сбрасывают листовки со штрихкодом в районе Бекаа и возможно сбросят их в других районах. Призываем не открывать ссылку по этому штрихкоду и не распространять его, так как он крайне вредоносен", - говорится в заявлении. Согласно данным пресс-службы, при открытии ссылки через штрихкод происходит копирование всех данных мобильного устройства с возможным дальнейшим их удалением. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974330461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024