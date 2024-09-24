https://ria.ru/20240924/irak-1974439668.html

Власти Ирака распорядились давать ливанцам бесплатные въездные визы

Власти Ирака распорядились давать ливанцам бесплатные въездные визы - РИА Новости, 24.09.2024

Власти Ирака распорядились давать ливанцам бесплатные въездные визы

Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился в связи с тяжелой ситуацией в Ливане из-за израильских... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:15

2024-09-24T15:15

2024-09-24T15:15

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ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился в связи с тяжелой ситуацией в Ливане из-за израильских бомбардировок бесплатно выдавать въездные визы ливанцам, которые прибывают в страну, передало Иракское агентство новостей INA текст распоряжения. "Продлить действие въездных виз для ливанских граждан, находящихся в Ираке, без необходимости выезжать из страны на срок тридцать дней... в связи с военными условиями, которые переживает Ливан. Освободить от наказания ливанских граждан, которые в настоящее время нарушают закон, продлив пребывание в Ираке после окончания действия виз. Продолжить выдачу бесплатных въездных виз ливанским гражданам, прибывающим на пограничные переходы с Ираком", - отмечается в распоряжении премьера. В минувший понедельник духовный вождь иракских шиитов аятолла Али ас-Систани призвал иракцев оказать всевозможную помощь ливанцам на фоне израильских бомбежек, его призыв подхватили шиитские партии и политические деятели, а также власти страны. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана в понедельник погибли 492 человека, ранены 1645. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, ирак, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024