Рейтинг@Mail.ru
Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
18:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ingushetiya-1974485829.html
Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"
Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 24.09.2024
Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"
Две тысячи саженцев клёна и ясеня высадят в Ингушетии в октябре в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:55
2024-09-24T18:55
республика ингушетия
общество
назрановский район
россия
махмуд-али калиматов
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968782476_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_589d344df9df6974ad5f1f92b53379c0.jpg
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Две тысячи саженцев клёна и ясеня высадят в Ингушетии в октябре в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Две тысячи саженцев клёна и ясеня посадят в нашей республике на различных участках Сунженского и Назрановского районов в октябре в рамках акции "Сохраним лес", - написал Калиматов в своём Telegram-канале. Он поручил минприроды региона часть деревьев высадить перед учебными заведениями в сельских поселениях Нестеровское, Экажево и Сурхахи. "Считаю необходимым озеленять территории вокруг школ и детских садов. Это нужно, в первую очередь, для здоровья детей, экологии, а также для архитектурной завершённости проекта", - добавил глава Ингушетии. По его словам, в республике в акции "Сохраним лес" традиционно принимают участие сотни людей, и Ингушетия стремится показать пример активного участия в охране окружающей среды и воспитании экологической сознательности у граждан. "Важно и участие молодёжи – такие мероприятия формируют у молодых людей ответственное отношение к окружающей среде. Призываю всех жителей республики участвовать в мероприятиях акции и поддерживать все инициативы по озеленению", - отметил Калиматов. Ежегодная Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в рамках национального проекта "Экология". Её организаторами выступают АНО "Сад Памяти", министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса".
https://ria.ru/20240816/ingushetiya-1966623059.html
https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html
назрановский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968782476_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772119db8b083a96c53b04b82fbbf7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, назрановский район, россия, махмуд-али калиматов, экология
Республика Ингушетия, Общество, Назрановский район, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Экология

Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"

© iStock.com / SbytovaMNМужчина сажает дерево
Мужчина сажает дерево - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / SbytovaMN
Мужчина сажает дерево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Две тысячи саженцев клёна и ясеня высадят в Ингушетии в октябре в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Две тысячи саженцев клёна и ясеня посадят в нашей республике на различных участках Сунженского и Назрановского районов в октябре в рамках акции "Сохраним лес", - написал Калиматов в своём Telegram-канале.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года
16 августа, 15:48
Он поручил минприроды региона часть деревьев высадить перед учебными заведениями в сельских поселениях Нестеровское, Экажево и Сурхахи.
"Считаю необходимым озеленять территории вокруг школ и детских садов. Это нужно, в первую очередь, для здоровья детей, экологии, а также для архитектурной завершённости проекта", - добавил глава Ингушетии.
По его словам, в республике в акции "Сохраним лес" традиционно принимают участие сотни людей, и Ингушетия стремится показать пример активного участия в охране окружающей среды и воспитании экологической сознательности у граждан.
"Важно и участие молодёжи – такие мероприятия формируют у молодых людей ответственное отношение к окружающей среде. Призываю всех жителей республики участвовать в мероприятиях акции и поддерживать все инициативы по озеленению", - отметил Калиматов.
Ежегодная Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в рамках национального проекта "Экология". Её организаторами выступают АНО "Сад Памяти", министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса".
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Ингушетия направила 90 процентов расходов бюджета на социальную сферу
19 сентября, 19:44
 
Республика ИнгушетияОбществоНазрановский районРоссияМахмуд-Али КалиматовЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала