https://ria.ru/20240924/ingushetiya-1974485829.html

Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"

Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 24.09.2024

Две тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"

Две тысячи саженцев клёна и ясеня высадят в Ингушетии в октябре в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:55

2024-09-24T18:55

2024-09-24T18:55

республика ингушетия

общество

назрановский район

россия

махмуд-али калиматов

экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968782476_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_589d344df9df6974ad5f1f92b53379c0.jpg

НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Две тысячи саженцев клёна и ясеня высадят в Ингушетии в октябре в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Две тысячи саженцев клёна и ясеня посадят в нашей республике на различных участках Сунженского и Назрановского районов в октябре в рамках акции "Сохраним лес", - написал Калиматов в своём Telegram-канале. Он поручил минприроды региона часть деревьев высадить перед учебными заведениями в сельских поселениях Нестеровское, Экажево и Сурхахи. "Считаю необходимым озеленять территории вокруг школ и детских садов. Это нужно, в первую очередь, для здоровья детей, экологии, а также для архитектурной завершённости проекта", - добавил глава Ингушетии. По его словам, в республике в акции "Сохраним лес" традиционно принимают участие сотни людей, и Ингушетия стремится показать пример активного участия в охране окружающей среды и воспитании экологической сознательности у граждан. "Важно и участие молодёжи – такие мероприятия формируют у молодых людей ответственное отношение к окружающей среде. Призываю всех жителей республики участвовать в мероприятиях акции и поддерживать все инициативы по озеленению", - отметил Калиматов. Ежегодная Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в рамках национального проекта "Экология". Её организаторами выступают АНО "Сад Памяти", министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение "Волонтеры леса".

https://ria.ru/20240816/ingushetiya-1966623059.html

https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html

назрановский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, назрановский район, россия, махмуд-али калиматов, экология