Гросси рассказал о контроле над ситуацией на Курской АЭС
Гросси о Курской АЭС: если что-то случится, МАГАТЭ немедленно направит людей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию на Курской АЭС, заявил в интервью телеканалу CNN, что в случае ухудшения ситуации вокруг нее агентство немедленно направит туда сотрудников.
"Я обсудил с моими российскими коллегами, что, бесспорно, если что-то случится, мы немедленно направим людей", - сказал он.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
У ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС, заявил Алаудинов
23 сентября, 06:04