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Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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01:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/grossi-1974336380.html
Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ
Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ
Ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:55
2024-09-24T01:55
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
курская аэс
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", - сообщил он агентству, комментируя ситуацию вокруг Курской АЭС. Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974334589.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, курская аэс, в мире
Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, В мире
Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ

Гросси: ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за нападения ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", - сообщил он агентству, комментируя ситуацию вокруг Курской АЭС.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС, если "что-то случится"
01:36
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
01:26
 
РоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныКурская АЭСВ мире
 
 
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