https://ria.ru/20240924/grossi-1974334589.html

МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС, если "что-то случится"

МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС, если "что-то случится" - РИА Новости, 24.09.2024

МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС, если "что-то случится"

МАГАТЭ готово направить своих специалистов на Курскую АЭС для оценки ситуации, если "что-то случится", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:36

2024-09-24T01:36

2024-09-24T01:36

в мире

рафаэль гросси

сергей лавров

магатэ

курская аэс

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ готово направить своих специалистов на Курскую АЭС для оценки ситуации, если "что-то случится", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации", - сообщил он агентству. По словам Гросси, во время посещения Курской АЭС он сам наблюдал "следы теплового воздействия" на станцию. Он выразил надежду на то, что этого больше не повторится, и добавил, что МАГАТЭ остается "начеку". Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html

https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

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в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, магатэ, курская аэс, оон, курчатов