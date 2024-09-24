https://ria.ru/20240924/granitsa-1974330730.html

КС Армении проверит законность положения о делимитации границы

КС Армении проверит законность положения о делимитации границы - РИА Новости, 24.09.2024

КС Армении проверит законность положения о делимитации границы

Конституционный суд Армении приступит во вторник, 24 сентября, к проверке конституционности положения о деятельности армянской и азербайджанской комиссий по... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:31

2024-09-24T00:31

2024-09-24T00:31

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азербайджан

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Конституционный суд Армении приступит во вторник, 24 сентября, к проверке конституционности положения о деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы, сообщается на сайте КС. "Заседание Конституционного суда по определению соответствия конституции обязательств, закрепленных положением о совместной деятельности (армянской - ред.) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и (азербайджанской - ред.) государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения начнется 24 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело будет рассмотрено по письменной процедуре. Согласно армянскому законодательству, судебное разбирательство дел в Конституционном суде осуществляется как по устной, так и по письменной процедуре. Участники судебного разбирательства в трехдневный срок с момента принятия дела к рассмотрению уведомляются о письменной или устной процедуре судебного разбирательства дела официальным письмом. Положение о деятельности комиссий было подписано Арменией и Азербайджаном 30 августа, а 5 сентября армянское правительство дало согласие на его ратификацию парламентом, предварительно направив документ в Конституционный суд. В обоснованиях к принятому постановлению отмечается, что положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола-описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработка. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html

https://ria.ru/20240918/armeniya-1973371438.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, евросоюз