https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту

Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту - РИА Новости, 24.09.2024

Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:33

2024-09-24T13:33

2024-09-24T14:29

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности.Так, первый документ предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории обвиняемых смогут пойти служить по контракту после того, как прокурор передал уголовное дело против них для рассмотрения в суде по существу.Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Он освобождает от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт. Документ дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.Также предлагается распространить эту норму на осужденных, чей приговор не вступил в силу.Сейчас предусмотрены дополнительные основания для приостановки уголовного дела и освобождения от ответственности подозреваемых на этапе предварительного расследования, а также осужденных в случае поступления на службу по призыву, мобилизации или при заключении контракта в период военного положения либо в военное время.

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973384888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей картаполов, павел крашенинников, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, общество