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Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту - РИА Новости, 24.09.2024
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13:33 24.09.2024 (обновлено: 14:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту
Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:33
2024-09-24T14:29
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности.Так, первый документ предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории обвиняемых смогут пойти служить по контракту после того, как прокурор передал уголовное дело против них для рассмотрения в суде по существу.Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Он освобождает от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт. Документ дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.Также предлагается распространить эту норму на осужденных, чей приговор не вступил в силу.Сейчас предусмотрены дополнительные основания для приостановки уголовного дела и освобождения от ответственности подозреваемых на этапе предварительного расследования, а также осужденных в случае поступления на службу по призыву, мобилизации или при заключении контракта в период военного положения либо в военное время.
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андрей картаполов, павел крашенинников, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, общество
Андрей Картаполов, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Госдума приняла закон, разрешающий подсудимым служить по контракту

Обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе судопроизводства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности.
Так, первый документ предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории обвиняемых смогут пойти служить по контракту после того, как прокурор передал уголовное дело против них для рассмотрения в суде по существу.
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Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Он освобождает от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт. Документ дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Также предлагается распространить эту норму на осужденных, чей приговор не вступил в силу.
Сейчас предусмотрены дополнительные основания для приостановки уголовного дела и освобождения от ответственности подозреваемых на этапе предварительного расследования, а также осужденных в случае поступления на службу по призыву, мобилизации или при заключении контракта в период военного положения либо в военное время.
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Андрей КартаполовПавел КрашенинниковАндрей КлишасГосдума РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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