https://ria.ru/20240924/germaniya-1974416140.html

В Германии назвали план Зеленского ведущим к мировой войне

В Германии назвали план Зеленского ведущим к мировой войне - РИА Новости, 24.09.2024

В Германии назвали план Зеленского ведущим к мировой войне

Так называемый план победы, с которым Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, является планом мировой войны, его цель - вовлечь западные... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:31

2024-09-24T13:31

2024-09-24T13:31

в мире

украина

германия

владимир зеленский

севим дагделен

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Так называемый план победы, с которым Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, является планом мировой войны, его цель - вовлечь западные страны в конфликт на Украине, считает депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "План победы" Зеленского над ядерной державой Россией - это план мировой войны. Для "победы" Украины США и страны НАТО должны полностью участвовать в войне на Украине. Молчание немецкого правительства по поводу этого замечательного плана по прямому вовлечению Германии в войну на Украине является фатальным", - написала она на своей странице в соцсети X. Дагделен напомнила, что, согласно недавним опросам, большинство населения Германии отвергает дальнейшие поставки оружия на Украину. "Это преступно, что СДПГ, "Зеленые", СвДП, ХДС и ХСС продолжают игнорировать это большинство", - добавила она. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974373915.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, севим дагделен