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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса - РИА Новости, 25.09.2024

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T23:47

2024-09-24T23:47

2024-09-25T00:02

сирия

в мире

тартус (мухафаза)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан"."В результате работы ПВО в Тартусе были слышны сильные взрывы. Наши силы воздушной обороны отразили удары Израиля по одному из объектов в данном районе", - пишет газета.

сирия

тартус (мухафаза)

израиль

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сирия, в мире, тартус (мухафаза), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году