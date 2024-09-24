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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса - РИА Новости, 25.09.2024
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T23:47
2024-09-24T23:47
2024-09-25T00:02
сирия
в мире
тартус (мухафаза)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан"."В результате работы ПВО в Тартусе были слышны сильные взрывы. Наши силы воздушной обороны отразили удары Израиля по одному из объектов в данном районе", - пишет газета.
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сирия, в мире, тартус (мухафаза), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирия, В мире, Тартус (мухафаза), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса
"Аль-Ватан": сирийские ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус