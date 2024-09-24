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"Они раздавлены". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 24.09.2024 (обновлено: 11:21 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/dzhonson-1974340671.html
"Они раздавлены". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Они раздавлены". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2024
"Они раздавлены". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, ВСУ находятся в безвыходном положении и не могут противостоять... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:18
2024-09-24T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепр (город)
мария захарова
сергей шойгу
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, ВСУ находятся в безвыходном положении и не могут противостоять стремительному продвижению российских сил. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — считает он.По словам эксперта, украинские силы испытывают острый кризис во многих ключевых военных сферах."У Украины больше нет людей, которые могут заменить погибших. У нее нет условий для их обучения. У нее нет систем ПВО и многочисленного оборудования, чтобы собрать боевую силу, которая могла бы бросить вызов России. Все это в прошлом", — резюмировал Джонсон.В феврале Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля сообщил, что украинские войска потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в период безуспешного контрнаступления летом-осенью 2023 года. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
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в мире, украина, россия, днепр (город), мария захарова, сергей шойгу, владимир сальдо, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепр (город), Мария Захарова, Сергей Шойгу, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они раздавлены". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО

Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны специальной военной операции

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный недалеко от Часового Яра
Раненый украинский военный недалеко от Часового Яра - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный недалеко от Часового Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, ВСУ находятся в безвыходном положении и не могут противостоять стремительному продвижению российских сил. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — считает он.
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По словам эксперта, украинские силы испытывают острый кризис во многих ключевых военных сферах.
Украины больше нет людей, которые могут заменить погибших. У нее нет условий для их обучения. У нее нет систем ПВО и многочисленного оборудования, чтобы собрать боевую силу, которая могла бы бросить вызов России. Все это в прошлом", — резюмировал Джонсон.
В феврале Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля сообщил, что украинские войска потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в период безуспешного контрнаступления летом-осенью 2023 года. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепр (город)Мария ЗахароваСергей ШойгуВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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