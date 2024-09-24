https://ria.ru/20240924/briks-1974335995.html

Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол

Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол - РИА Новости, 24.09.2024

Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол

Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение российского лидера... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:51

2024-09-24T01:51

2024-09-24T01:51

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виктор коронелли

мигель диас-канель

брикс

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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение российского лидера Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Мы, разумеется, ждем кубинскую делегацию на этом саммите в Казани. Могу сказать, что соответствующее приглашение было направлено некоторое время назад нашим президентом Владимиром Путиным президенту Диас-Канелю. Мы ждем ответа и надеемся, что кубинские представители примут участие в этом мероприятии", - сказал Коронелли. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240921/briks-1973969921.html

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