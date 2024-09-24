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Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол - РИА Новости, 24.09.2024
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01:51 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/briks-1974335995.html
Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол
Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол
Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение российского лидера... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:51
2024-09-24T01:51
в мире
россия
казань
куба
владимир путин
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мигель диас-канель
брикс
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение российского лидера Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Мы, разумеется, ждем кубинскую делегацию на этом саммите в Казани. Могу сказать, что соответствующее приглашение было направлено некоторое время назад нашим президентом Владимиром Путиным президенту Диас-Канелю. Мы ждем ответа и надеемся, что кубинские представители примут участие в этом мероприятии", - сказал Коронелли. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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в мире, россия, казань, куба, владимир путин, виктор коронелли, мигель диас-канель, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Куба, Владимир Путин, Виктор Коронелли, Мигель Диас-Канель, БРИКС, Саммит БРИКС
Россия ожидает на саммите БРИКС делегацию из Кубы, заявил посол

Посол Коронелли: Россия ожидает увидеть на саммите БРИКС делегацию из Кубы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение российского лидера Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"Мы, разумеется, ждем кубинскую делегацию на этом саммите в Казани. Могу сказать, что соответствующее приглашение было направлено некоторое время назад нашим президентом Владимиром Путиным президенту Диас-Канелю. Мы ждем ответа и надеемся, что кубинские представители примут участие в этом мероприятии", - сказал Коронелли.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани
21 сентября, 10:52
 
В миреРоссияКазаньКубаВладимир ПутинВиктор КоронеллиМигель Диас-КанельБРИКССаммит БРИКС
 
 
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