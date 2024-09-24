https://ria.ru/20240924/bpla-1974345916.html
В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА
В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2024
В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти этих регионов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:30
2024-09-24T04:30
2024-09-24T07:21
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
курская область
алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти этих регионов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Одновременно с этим опасность атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале. Немногим позднее - в 3.59 мск - об аналогичной опасности, но уже в Воронежской области, сообщил и ее губернатор Александр Гусев. "Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
https://ria.ru/20240923/vzryvy-1974325561.html
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воронежская область, белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор)
В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА
В Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА