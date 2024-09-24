https://ria.ru/20240924/bpla-1974345916.html

В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА

В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2024

В трех российских областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти этих регионов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:30

2024-09-24T04:30

2024-09-24T07:21

специальная военная операция на украине

воронежская область

белгородская область

курская область

алексей смирнов (политик)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщают власти этих регионов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Одновременно с этим опасность атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале. Немногим позднее - в 3.59 мск - об аналогичной опасности, но уже в Воронежской области, сообщил и ее губернатор Александр Гусев. "Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

https://ria.ru/20240923/vzryvy-1974325561.html

воронежская область

белгородская область

курская область

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воронежская область, белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)