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Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне - РИА Новости, 24.09.2024
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02:32 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/borrel--1974338054.html
Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне
Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне - РИА Новости, 24.09.2024
Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:32
2024-09-24T02:32
в мире
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израиль
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хезболла
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне. "Эскалация в Ливане чрезвычайно опасна и вызывает обеспокоенность. Я могу сказать, что мы почти в состоянии полномасштабной войны. Мы видим больше военных ударов, больше ущерба, больше сопутствующего ущерба и больше жертв", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html
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в мире, ливан, израиль, нью-йорк (город), жозеп боррель, хезболла, еврокомиссия, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Нью-Йорк (город), Жозеп Боррель, Хезболла, Еврокомиссия, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне

Боррель: эскалация конфликта в Ливане близка к полномасштабной войне

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне.
"Эскалация в Ливане чрезвычайно опасна и вызывает обеспокоенность. Я могу сказать, что мы почти в состоянии полномасштабной войны. Мы видим больше военных ударов, больше ущерба, больше сопутствующего ущерба и больше жертв", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана
21 сентября, 17:47
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
 
В миреЛиванИзраильНью-Йорк (город)Жозеп БоррельХезболлаЕврокомиссияООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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