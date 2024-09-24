https://ria.ru/20240924/borrel--1974338054.html

Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне

Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне - РИА Новости, 24.09.2024

Боррель назвал эскалацию в Ливане близкой к полномасштабной войне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:32

2024-09-24T02:32

2024-09-24T02:32

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне. "Эскалация в Ливане чрезвычайно опасна и вызывает обеспокоенность. Я могу сказать, что мы почти в состоянии полномасштабной войны. Мы видим больше военных ударов, больше ущерба, больше сопутствующего ущерба и больше жертв", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html

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