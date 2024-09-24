EgyptAir отменила рейсы из Каира в Бейрут
EgyptAir отменила рейсы из Каира в Бейрут из-за событий в Ливане
© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет Airbus A320
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет Airbus A320. Архивное фото
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КАИР, 24 сен — РИА Новости. Египетская национальная авиакомпания EgyptAir объявила об отмене рейсов из Каира в Бейрут во вторник на фоне последних событий в Ливане.
"Из-за нынешних событий в Ливане EgyptAir решила отменить свои рейсы из Каира в Бейрут во вторник, 24 сентября", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
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Отмечается, что рейсы отменены до стабилизации ситуации в Ливане.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана в понедельник погибли 492 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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