https://ria.ru/20240924/amerikanets-1974341534.html

Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет

Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет - РИА Новости, 24.09.2024

Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет

Американца, который многократно звонил в имение бывшего президента США Дональда Трампа с угрозами, могут посадить на 5 лет, сообщает издание Forbes. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:30

2024-09-24T03:30

2024-09-24T03:30

в мире

сша

айдахо

дональд трамп

forbes

повторное покушение на трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американца, который многократно звонил в имение бывшего президента США Дональда Трампа с угрозами, могут посадить на 5 лет, сообщает издание Forbes. "Согласно ордеру на обыск и заявлению о преступлении от Секретной службы США, житель штата Айдахо Уоррен Джонс сделал как минимум девять звонков с угрозами в имение Трампа во Флориде", - говорится в сообщении. Там отмечается, что мужчина заявлял о намерении убить Трампа, а в соцсетях призывал к насилию в отношении политика. На допросе он сказал, что не намеревался убивать Трампа, но хотел не допустить его победы на выборах, говорится в сообщении. Мужчине предъявили обвинение в угрозе бывшему президенту, по этой статье ему может быть назначено до 5 лет тюрьмы, свою вину Джонс не признает, говорится в сообщении. В последние месяцы на Трампа были совершены две попытки покушения: в июле преступник ранил политика в ухо из штурмовой винтовки, злоумышленника ликвидировала Секретная служба, в сентябре к имению экс-президента подобрался другой вооруженный человек, он арестован.

https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html

https://ria.ru/20240923/tramp-1974295522.html

сша

айдахо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, айдахо, дональд трамп, forbes, повторное покушение на трампа