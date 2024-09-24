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Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет - РИА Новости, 24.09.2024
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03:30 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/amerikanets-1974341534.html
Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет
Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет - РИА Новости, 24.09.2024
Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет
Американца, который многократно звонил в имение бывшего президента США Дональда Трампа с угрозами, могут посадить на 5 лет, сообщает издание Forbes. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:30
2024-09-24T03:30
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американца, который многократно звонил в имение бывшего президента США Дональда Трампа с угрозами, могут посадить на 5 лет, сообщает издание Forbes. "Согласно ордеру на обыск и заявлению о преступлении от Секретной службы США, житель штата Айдахо Уоррен Джонс сделал как минимум девять звонков с угрозами в имение Трампа во Флориде", - говорится в сообщении. Там отмечается, что мужчина заявлял о намерении убить Трампа, а в соцсетях призывал к насилию в отношении политика. На допросе он сказал, что не намеревался убивать Трампа, но хотел не допустить его победы на выборах, говорится в сообщении. Мужчине предъявили обвинение в угрозе бывшему президенту, по этой статье ему может быть назначено до 5 лет тюрьмы, свою вину Джонс не признает, говорится в сообщении. В последние месяцы на Трампа были совершены две попытки покушения: в июле преступник ранил политика в ухо из штурмовой винтовки, злоумышленника ликвидировала Секретная служба, в сентябре к имению экс-президента подобрался другой вооруженный человек, он арестован.
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в мире, сша, айдахо, дональд трамп, forbes, повторное покушение на трампа
В мире, США, Айдахо, Дональд Трамп, Forbes, Повторное покушение на Трампа
Звонившего в имение Трампа американца могут посадить на пять лет

Forbes: американца, угрожавшего убить Трампа, могут посадить на пять лет

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американца, который многократно звонил в имение бывшего президента США Дональда Трампа с угрозами, могут посадить на 5 лет, сообщает издание Forbes.
"Согласно ордеру на обыск и заявлению о преступлении от Секретной службы США, житель штата Айдахо Уоррен Джонс сделал как минимум девять звонков с угрозами в имение Трампа во Флориде", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что мужчина заявлял о намерении убить Трампа, а в соцсетях призывал к насилию в отношении политика. На допросе он сказал, что не намеревался убивать Трампа, но хотел не допустить его победы на выборах, говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение в угрозе бывшему президенту, по этой статье ему может быть назначено до 5 лет тюрьмы, свою вину Джонс не признает, говорится в сообщении.
В последние месяцы на Трампа были совершены две попытки покушения: в июле преступник ранил политика в ухо из штурмовой винтовки, злоумышленника ликвидировала Секретная служба, в сентябре к имению экс-президента подобрался другой вооруженный человек, он арестован.
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