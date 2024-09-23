Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН
ИЯФ СО РАН: российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН
Петербургский институт ядерной физики. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 сен — РИА Новости. Российские ученые-физики готовятся к прекращению сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), передают дела коллегам из других стран-участниц, сообщили РИА Новости в понедельник в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН).
В минувшую пятницу журнал Nature напомнил, что ученым-физикам из России с 1 декабря запретят доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК). Связанные с России специалисты не смогут попасть на территорию Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
"В настоящий момент происходит передача дел по тем направлениям, по которым велось сотрудничество ранее: детектор ATLAS, детектор CMS и другие", — сообщила агентству представитель российского научного института, специалисты которого долгие годы работали в ЦЕРН.
"Форматы дальнейшего сотрудничества сейчас прорабатываются с ЦЕРН Министерством науки и высшего образования России", — добавили в ИЯФ СО РАН.
Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.