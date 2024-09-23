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Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН - РИА Новости, 23.09.2024
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07:55 23.09.2024 (обновлено: 11:31 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/uchenye-1974164281.html
Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН
Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН - РИА Новости, 23.09.2024
Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН
Российские ученые-физики готовятся к прекращению сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), передают дела коллегам из других... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:55
2024-09-23T11:31
россия
кольцово
швейцария
российская академия наук
курчатовский институт
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НОВОСИБИРСК, 23 сен — РИА Новости. Российские ученые-физики готовятся к прекращению сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), передают дела коллегам из других стран-участниц, сообщили РИА Новости в понедельник в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). В минувшую пятницу журнал Nature напомнил, что ученым-физикам из России с 1 декабря запретят доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК). Связанные с России специалисты не смогут попасть на территорию Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). "В настоящий момент происходит передача дел по тем направлениям, по которым велось сотрудничество ранее: детектор ATLAS, детектор CMS и другие", — сообщила агентству представитель российского научного института, специалисты которого долгие годы работали в ЦЕРН. "Форматы дальнейшего сотрудничества сейчас прорабатываются с ЦЕРН Министерством науки и высшего образования России", — добавили в ИЯФ СО РАН. Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240608/tsern--1951575343.html
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россия, кольцово, швейцария, российская академия наук, курчатовский институт, в мире
Россия, Кольцово, Швейцария, Российская академия наук, Курчатовский институт, В мире
Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН

ИЯФ СО РАН: российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН

© РИА Новости / Игорь РуссакПетербургский институт ядерной физики
Петербургский институт ядерной физики - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Петербургский институт ядерной физики. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 сен — РИА Новости. Российские ученые-физики готовятся к прекращению сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), передают дела коллегам из других стран-участниц, сообщили РИА Новости в понедельник в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН).
В минувшую пятницу журнал Nature напомнил, что ученым-физикам из России с 1 декабря запретят доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК). Связанные с России специалисты не смогут попасть на территорию Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
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"В настоящий момент происходит передача дел по тем направлениям, по которым велось сотрудничество ранее: детектор ATLAS, детектор CMS и другие", — сообщила агентству представитель российского научного института, специалисты которого долгие годы работали в ЦЕРН.
"Форматы дальнейшего сотрудничества сейчас прорабатываются с ЦЕРН Министерством науки и высшего образования России", — добавили в ИЯФ СО РАН.
Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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РоссияКольцовоШвейцарияРоссийская академия наукКурчатовский институтВ мире
 
 
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