https://ria.ru/20240923/telegram-1974323755.html

Эксперт рассказал, какие данные Telegram может передавать властям

Эксперт рассказал, какие данные Telegram может передавать властям - РИА Новости, 23.09.2024

Эксперт рассказал, какие данные Telegram может передавать властям

Telegram может собирать и передавать данные только о телефонном номере и примерном местонахождении абонента, большинство аккаунтов, которые используются для... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:41

2024-09-23T22:41

2024-09-23T22:41

технологии

москва

московская область (подмосковье)

павел дуров

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Telegram может собирать и передавать данные только о телефонном номере и примерном местонахождении абонента, большинство аккаунтов, которые используются для незаконных деяний зарегистрированные на подставные сим-карты, заявил РИА Новости специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов, сообщил ранее основатель мессенджера Павел Дуров. "Если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее. Практически все аккаунты, используемые для незаконных деяний, зарегистрированы на подставные сим-карты. При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента", - сказал Хаминский. По его мнению, этих сведений будет недостаточно для компетентных органов. Эксперт предположил, что при очередном обновлении приложения на пользовательские устройства станут подгружать специальные файлы которые начнут собирать значительно большую информацию о пользователях мессенджера. "Но помимо технических имеется еще ряд юридических проблем. В тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос испоняется в соответствии с местным законодательством. Но если такого представительства нет, то напрямую запрашивать администрацию мессенджера недопустимо. Нужно направить запрос в министерство юстиции своей страны, Затем минюст посылает ходатайство коллегам из страны, где расположена штаб-квартира Telegram или его региональный офис. И только потом запрос поступает на рассмотрение администрации мессенджера", - отметил Хаминский. По словам эксперта, другая проблема может заключатся в том, что национальные законодательства имеют разные подходы к объему передаваемых персональных данных, а также в отсутствии межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи. "В результате заявления Дурова рискуют оказаться лишь пустыми обещаниями. И как в такой ситуации поступят органы, от решения которых зависит личная свобода основателя Telegram, предсказать невозможно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

https://ria.ru/20240923/telegram-1974306106.html

https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, московская область (подмосковье), павел дуров, telegram