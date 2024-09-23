https://ria.ru/20240923/telegram-1974306106.html
В России заработал Telegram-бот для сообщения о незаконной информации
В России заработал Telegram-бот для сообщения о незаконной информации - РИА Новости, 23.09.2024
В России заработал Telegram-бот для сообщения о незаконной информации
Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, заработал в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:42
2024-09-23T19:42
2024-09-23T19:42
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, заработал в России, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота. При этом бот не функционировал у россиян. Так, при его запуске у пользователей появлялось сообщение: "Недоступен в вашем регионе. Попробуйте, пожалуйста, позже". Пользователи из ряда европейских стран, к примеру Франции или Германии, также жаловались на работу бота. При этом в Испании проблем не наблюдалось. В понедельник Дуров также уведомил, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
https://ria.ru/20240923/durov-1968735141.html
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технологии, павел дуров, telegram, россия, общество
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Россия, Общество
В России заработал Telegram-бот для сообщения о незаконной информации
В России заработал бот в Telegram, которому можно писать о незаконной информации