https://ria.ru/20240923/soyuz-1974261013.html

Спасатели извлекли экипаж "Союза МС-25" из спускаемого аппарата

Спасатели извлекли экипаж "Союза МС-25" из спускаемого аппарата - РИА Новости, 23.09.2024

Спасатели извлекли экипаж "Союза МС-25" из спускаемого аппарата

Спасатели извлекли экипаж корабля "Союз МС-25" из спускаемого аппарата, приземлившегося сегодня в Казахстане, передаёт корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:41

2024-09-23T15:41

2024-09-23T15:41

космос - риа наука

казахстан

земля

олег кононенко

николай чуб

центр управления полетами

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли экипаж корабля "Союз МС-25" из спускаемого аппарата, приземлившегося сегодня в Казахстане, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами. На "Союзе МС-25" с Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. "Союз МС-25" отчалил от МКС в 11.36 мск. В 14.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего он сошёл с орбиты и разделился на отсеки. В 14.37 спускаемый аппарат корабля вошёл в плотные слои атмосферы, после чего над ним раскрылся парашют. В 14.59 спускаемый аппарат коснулся степи Казахстана. Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток).

https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, казахстан, земля, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами