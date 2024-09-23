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Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю - РИА Новости, 23.09.2024
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15:08 23.09.2024 (обновлено: 16:46 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/soyuz-1974254888.html
Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю
Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю - РИА Новости, 23.09.2024
Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:08
2024-09-23T16:46
космос - риа наука
казахстан
земля
олег кононенко
николай чуб
центр управления полетами
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами. На "Союзе МС-25" с Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. "Союз МС-25" отчалил от МКС в 11.37 мск. В 14.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего он сошёл с орбиты и разделился на отсеки. В 14.37 спускаемый аппарат корабля вошёл в плотные слои атмосферы, после чего над ним раскрылся парашют. Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток).
https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html
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Приземление корабля "Союз МС-25" после миссии на МКС
Приземление корабля "Союз МС-25" после миссии на МКС
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космос - риа наука, казахстан, земля, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами
Космос - РИА Наука, Казахстан, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Центр управления полетами
Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю

Спускаемый аппарат "Союза МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами.
На "Союзе МС-25" с Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.
"Союз МС-25" отчалил от МКС в 11.37 мск. В 14.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего он сошёл с орбиты и разделился на отсеки. В 14.37 спускаемый аппарат корабля вошёл в плотные слои атмосферы, после чего над ним раскрылся парашют.
Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток).
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
20 сентября, 16:14
 
Космос - РИА НаукаКазахстанЗемляОлег КононенкоНиколай ЧубЦентр управления полетами
 
 
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