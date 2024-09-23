https://ria.ru/20240923/soyuz-1974254888.html

Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю

Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю - РИА Новости, 23.09.2024

Экипаж "Союза МС-25" вернулся с МКС на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:08

2024-09-23T15:08

2024-09-23T16:46

космос - риа наука

казахстан

земля

олег кононенко

николай чуб

центр управления полетами

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку с экипажем в степи Казахстана, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами. На "Союзе МС-25" с Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. "Союз МС-25" отчалил от МКС в 11.37 мск. В 14.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего он сошёл с орбиты и разделился на отсеки. В 14.37 спускаемый аппарат корабля вошёл в плотные слои атмосферы, после чего над ним раскрылся парашют. Для Кононенко это был пятый полёт, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток, сейчас его налёт составляет 1111 суток. Чуб оказался на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на "Союзе МС-24", сейчас космонавтам принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС - 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз (всего - 373 суток).

https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html

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Приземление корабля "Союз МС-25" после миссии на МКС Приземление корабля "Союз МС-25" после миссии на МКС 2024-09-23T15:08 true PT69M28S

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космос - риа наука, казахстан, земля, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами