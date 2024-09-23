https://ria.ru/20240923/sovfed-1974213978.html

В Совфеде предупредили о последствиях поставок оружия Киеву

В Совфеде предупредили о последствиях поставок оружия Киеву - РИА Новости, 23.09.2024

В Совфеде предупредили о последствиях поставок оружия Киеву

Каждая европейская страна должна понимать, что ответственность за поставки оружия киевскому режиму будет индивидуальной, заявил первый зампред комитета Совфеда... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:13

2024-09-23T12:13

2024-09-23T12:13

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Каждая европейская страна должна понимать, что ответственность за поставки оружия киевскому режиму будет индивидуальной, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Я думаю, что каждая (европейская — ред.) страна (которая поставляет оружие ВСУ — ред.) должна понимать, что никакой консолидированной ответственности… здесь не будет, каждый ответит за себя", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия-24". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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