https://ria.ru/20240923/sovfed-1974212636.html

В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов

В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов - РИА Новости, 23.09.2024

В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов

По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:02

2024-09-23T12:02

2024-09-23T14:32

политика

совет федерации рф

санкт-петербург

валентина матвиенко

александр беглов

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."На сегодняшний день, по прогнозам, в Совфеде будет 20 новых сенаторов, 19 переподтвердят свои полномочия", — сказал собеседник агентства.В этом году переподтверждает свои полномочия и спикер палаты Валентина Матвиенко. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.Вопрос об избрании спикера включили в повестку заседания палаты 25 сентября.

https://ria.ru/20240911/senator-1971992574.html

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политика, совет федерации рф, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов