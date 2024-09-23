https://ria.ru/20240923/sovfed-1974212636.html
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов - РИА Новости, 23.09.2024
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов
По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:02
2024-09-23T12:02
2024-09-23T14:32
политика
совет федерации рф
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."На сегодняшний день, по прогнозам, в Совфеде будет 20 новых сенаторов, 19 переподтвердят свои полномочия", — сказал собеседник агентства.В этом году переподтверждает свои полномочия и спикер палаты Валентина Матвиенко. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.Вопрос об избрании спикера включили в повестку заседания палаты 25 сентября.
https://ria.ru/20240911/senator-1971992574.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов
Политика, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов
По итогам избирательной кампании в Совфеде появится 20 новых сенаторов