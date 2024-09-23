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В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов - РИА Новости, 23.09.2024
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12:02 23.09.2024 (обновлено: 14:32 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/sovfed-1974212636.html
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов - РИА Новости, 23.09.2024
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов
По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:02
2024-09-23T14:32
политика
совет федерации рф
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."На сегодняшний день, по прогнозам, в Совфеде будет 20 новых сенаторов, 19 переподтвердят свои полномочия", — сказал собеседник агентства.В этом году переподтверждает свои полномочия и спикер палаты Валентина Матвиенко. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.Вопрос об избрании спикера включили в повестку заседания палаты 25 сентября.
https://ria.ru/20240911/senator-1971992574.html
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политика, совет федерации рф, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов
Политика, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
В Совете Федерации появится 20 новых сенаторов

По итогам избирательной кампании в Совфеде появится 20 новых сенаторов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появится 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
"На сегодняшний день, по прогнозам, в Совфеде будет 20 новых сенаторов, 19 переподтвердят свои полномочия", — сказал собеседник агентства.

Каждый регион направляет в Совет Федерации по два сенатора — от исполнительной и законодательной власти.

В этом году переподтверждает свои полномочия и спикер палаты Валентина Матвиенко. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.
Вопрос об избрании спикера включили в повестку заседания палаты 25 сентября.
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