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В РЖД рассказали, когда появится беспилотный поезд дальнего следования
В РЖД рассказали, когда появится беспилотный поезд дальнего следования - РИА Новости, 23.09.2024
В РЖД рассказали, когда появится беспилотный поезд дальнего следования
Беспилотный поезд в дальнем следовании может появиться в России до 2030 года, но человек будет следить за его работой, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:46
2024-09-23T11:46
2024-09-23T11:46
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Беспилотный поезд в дальнем следовании может появиться в России до 2030 года, но человек будет следить за его работой, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров."Я думаю, что через восемь-десять лет можно будет сделать абсолютно четко поезд с так называемым беспилотным управлением, но человек все равно останется, поскольку для обеспечения железнодорожной безопасности нужно сделать еще определенные действия, которые нужно роботизировать", - сказал Белозеров на форуме "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о возможности появления беспилотных поездов в дальнем следовании."Будет поезд беспилотный, с человеком, который будет следить за беспилотным поездом и выполнять, наверное, какую-то часть элементов. Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать", - добавил глава РЖД.
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технологии, россия, олег белозеров, ржд
Технологии, Россия, Олег Белозеров, РЖД
В РЖД рассказали, когда появится беспилотный поезд дальнего следования
В РЖД допустили появление до 2030 года беспилотного поезда в дальнем следовании
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Беспилотный поезд в дальнем следовании может появиться в России до 2030 года, но человек будет следить за его работой, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Я думаю, что через восемь-десять лет можно будет сделать абсолютно четко поезд с так называемым беспилотным управлением, но человек все равно останется, поскольку для обеспечения железнодорожной безопасности нужно сделать еще определенные действия, которые нужно роботизировать", - сказал Белозеров на форуме "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о возможности появления беспилотных поездов в дальнем следовании.
"Будет поезд беспилотный, с человеком, который будет следить за беспилотным поездом и выполнять, наверное, какую-то часть элементов. Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать", - добавил глава РЖД.