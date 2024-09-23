https://ria.ru/20240923/ran-1974255472.html

Найденный в 1972 году "Ачинский жезл" передали в музей РАН

Найденный в 1972 году "Ачинский жезл" передали в музей РАН - РИА Новости, 23.09.2024

Найденный в 1972 году "Ачинский жезл" передали в музей РАН

Костяной предмет, найденный в 1972 году известным советским археологом Виталием Ларичевым в окрестностях города Ачинска в Красноярском крае, который он считал... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:16

2024-09-23T15:16

2024-09-23T15:16

россия

евразия

археология

ачинск

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Костяной предмет, найденный в 1972 году известным советским археологом Виталием Ларичевым в окрестностях города Ачинска в Красноярском крае, который он считал старейшим календарем Евразии, родственники друга ученого передали в музей Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, передает корреспондент РИА Новости. Обнаружение "Ачинского жезла" связано с Ачинской палеолитической стоянкой, местом обитания древнего человека возрастом не менее 19-20 тысяч лет. В 1972 году во время повторных раскопок здесь археолог, востоковед Виталий Ларичев (1932–2014) нашел артефакт, для интерпретации которого понадобилось длительное время. Ученый предполагал, что сложный геометрический узор на "жезле" воплощает лунно-солнечный календарь, созданный 17-18 тысяч лет назад, то есть старейший из известных в Евразии. Однако после смерти ученого оригинал артефакта был утерян. "Это огромнейшего значения находка, имею ввиду обретение оригинала. История этого предмета, конечно, не только начинается, но обретает новый импульс. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы "Ачинский жезл" занял свое достойное место в истории древнего каменного века и в принципе в истории человечества", - сказал журналистам директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Андрей Кривошапкин. Выяснилось, что находка Виталия Ларичева после смерти ученого была в работе у его коллеги и друга, теоретика архитектуры и композиции Виктора Сазонова. "Жезл", длиной всего несколько сантиметров, как и ряд других находок, обнаружили при переезде родственники Сазонова – его дочь Наталья и внук Юрий, который и обратился с артефактом в музей. "Сам факт повторного обретения этой находки имеет не меньшее значение, чем первичный факт находки. Когда первоначально нашли этот "жезл", этот предмет искусства, предмет культа, это произвело огромное впечатление на исследователей… В Сибири такие предметы были достаточно редки, тем более такие, которые позволяли исследователям задуматься, а просто ли это орнамент, либо мы имеем дело с чем-то гораздо более сложным, что говорит нам о совершенно другом аспекте познаний древнего человека… Основные исследования этого предмета проводились в 1970-е - 1980-е годы. Сейчас конечно же мы имеем гораздо больше возможностей для изучения этого артефакта и больше возможностей для его сохранения и тиражирования", - отметил Кривошапкин. Директор научного института отметил, что ученые планируют точно определить возраст сенсационной находки 1970-х годов. Ранее он, исходя из слоя, в котором был найден, оценивался как финал верхнего палеолита – 19-20 тысяч лет назад. Кроме того, ученые определят, действительно ли это бивень мамонта или это кость какого-то другого животного. В институте для этого есть лаборатория зоологической масс-спектрометрии, когда можно по мельчайшему образцу понять, какой это вид животного. Также будет готовиться масштабный план исследований. В частности, ученые рассмотрят возможные варианты не только сакрального, но и утилитарного использования предмета. "Я думаю, что сама по себе гипотеза (о древнем календаре – ред.) имеет право на существование… Но я уверен, что в главном он не ошибся. Это, безусловно, инструмент, календарный инструмент. Может быть, как раз один из примеров того, как передавалось приобретенное знание из поколения в поколение… Работы Виталия Епифановича по древним календарям не ограничиваются палеолитическими календарями… Таких артефактов календарного плана довольно много в Сибири и в целом в мире. Думаю, это главное подтверждение того, что основная гипотеза верна: протонаучные знания, связанные с астрономией, возникли в палеолите", - сказал в свою очередь ученик Виталия Ларичева, археолог, старший научный сотрудник ИАиЭТ СО РАН Сергей Алкин. При этом он признал, что в свое время многие коллеги-археологи неоднозначно относились к работам Ларичева в этой области.

https://ria.ru/20240709/nauka-1958227605.html

https://ria.ru/20240920/rgo-1973876588.html

https://ria.ru/20240527/ikhtiozavr-1948749486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евразия, археология, ачинск, российская академия наук