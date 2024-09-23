https://ria.ru/20240923/rada-1974230262.html

В Раде рассказали, как Зеленскому пытаются создать хороший имидж

В Раде рассказали, как Зеленскому пытаются создать хороший имидж - РИА Новости, 23.09.2024

В Раде рассказали, как Зеленскому пытаются создать хороший имидж

Темы на украинском телемарафоне тщательно отбираются для создания лучшего имиджа офиса Зеленского, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа"... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:21

2024-09-23T13:21

2024-09-23T13:26

в мире

украина

александр дубинский

петр порошенко

ярослав юрчишин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Темы на украинском телемарафоне тщательно отбираются для создания лучшего имиджа офиса Зеленского, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. "Что касается телемарафона и насколько он правдивый. Отдельные темы подбираются и выбираются очень тщательно для хорошего восприятия офиса Зеленского, который формирует повестку дня на Украине и регулирует все. Но то, что телемарафон оторван от реалий – это очевидная вещь", - сказал Мазурашу в эфире телеканала "Новости.LIVE". Он добавил, что на сегодняшний день многие граждане Украины уже не доверяют телемарафону и не смотрят его. Мазурашу также призвал обсуждать важные вопросы с привлечением экспертов в эфирах, в частности ситуации с депутатами Александром Дубинским, подозреваемым в госизмене, и Николаем Тищенко, подозреваемым в лишении свободы военного, которые вызывают сомнения относительно обоснованности их преследований. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.

https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974228230.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, украина, александр дубинский, петр порошенко, ярослав юрчишин, верховная рада украины