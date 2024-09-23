https://ria.ru/20240923/putin-1974315324.html
Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО
Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам, проходящим обучение на территории... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:44
2024-09-23T20:44
2024-09-23T20:44
россия
владимир путин
образование - общество
дальний восток
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам, проходящим обучение на территории Дальневосточного федерального округа, следует из перечня поручений главы государства. "В целях стимулирования притока талантливой молодежи в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, обеспечить реализацию программы, предусматривающей выплату специальной стипендии Минвостокразвития России студентам, достигшим выдающихся успехов при освоении образовательных программ среднего общего образования, среднего профессионального образования и поступившим в образовательные организации высшего образования, расположенные на территориях этих субъектов Российской Федерации", - сказано в перечне поручений главы государства.
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россия, владимир путин, образование - общество, дальний восток
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Дальний Восток
Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО
Путин поручил обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам ДФО
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам, проходящим обучение на территории Дальневосточного федерального округа, следует из перечня поручений главы государства.
"В целях стимулирования притока талантливой молодежи в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, обеспечить реализацию программы, предусматривающей выплату специальной стипендии Минвостокразвития России студентам, достигшим выдающихся успехов при освоении образовательных программ среднего общего образования, среднего профессионального образования и поступившим в образовательные организации высшего образования, расположенные на территориях этих субъектов Российской Федерации", - сказано в перечне поручений главы государства.