https://ria.ru/20240923/putin-1974315324.html

Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО

Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил обеспечить выплату стипендии талантливым студентам в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам, проходящим обучение на территории... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:44

2024-09-23T20:44

2024-09-23T20:44

россия

владимир путин

образование - общество

дальний восток

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выплату специальной стипендии талантливым студентам, проходящим обучение на территории Дальневосточного федерального округа, следует из перечня поручений главы государства. "В целях стимулирования притока талантливой молодежи в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, обеспечить реализацию программы, предусматривающей выплату специальной стипендии Минвостокразвития России студентам, достигшим выдающихся успехов при освоении образовательных программ среднего общего образования, среднего профессионального образования и поступившим в образовательные организации высшего образования, расположенные на территориях этих субъектов Российской Федерации", - сказано в перечне поручений главы государства.

https://ria.ru/20240923/programmy-1974312068.html

россия

дальний восток

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россия, владимир путин, образование - общество, дальний восток