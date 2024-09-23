https://ria.ru/20240923/podlodka-1974151833.html

Подлодка "Магадан" вернулась в пункт базирования во Владивостоке

Подлодка "Магадан" вернулась в пункт базирования во Владивостоке - РИА Новости, 23.09.2024

Подлодка "Магадан" вернулась в пункт базирования во Владивостоке

Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T02:26

2024-09-23T02:26

2024-09-23T02:26

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санкт-петербург

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы, сообщает ТОФ. Экипаж "Магадана" выполнял задачи в море более 40 суток. "В соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки. Начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подводной лодки капитана второго ранга Евгения Сциборовского об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную гавань", - говорится в сообщении. Моряков встретили сослуживцы, представители ветеранских организаций, родные и близкие. По традиции экипажу вручили жареного поросенка. Отличившиеся подводники получили государственные и ведомственные награды, а также почетные грамоты. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ. "Магадан" - третья по счету дизель-электрическая подводная лодка ТОФ, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В состав флота субмарина принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Через год после приемки экипаж совершил межфлотский переход северным морским путем и прибыл во Владивосток к месту постоянного базирования.

https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html

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безопасность, владивосток, санкт-петербург, тихоокеанский флот вмф россии