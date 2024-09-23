https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html

СМИ раскрыли содержание "плана победы" Зеленского

СМИ раскрыли содержание "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ раскрыли содержание "плана победы" Зеленского

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди них получение Украиной современного оружия от Запада,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:13

2024-09-23T17:13

2024-09-23T17:13

специальная военная операция на украине

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россия

украина

курская область

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди них получение Украиной современного оружия от Запада, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского содержит четыре пункта, в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. "Журналистов Times не знакомили с "планом победы", который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли… План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на послевоенный период", - приводит телеканал слова источника в офисе Зеленского. По данным источника, в документе, в том числе содержится передача Украине "современного вооружения" и продолжение атаки на Курскую область РФ. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240923/saks-1974162563.html

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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в мире, россия, украина, курская область, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины