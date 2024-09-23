https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html
В Петербурге задержали мужчину, рекламировавшего наркотики по QR-коду
В Петербурге задержали мужчину, рекламировавшего наркотики по QR-коду - РИА Новости, 23.09.2024
В Петербурге задержали мужчину, рекламировавшего наркотики по QR-коду
Полиция задержала жителя Ленинградской области, установившего на балконе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер с рекламой нелегального "магазина" по... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:37
2024-09-23T09:37
2024-09-23T09:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен -РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, установившего на балконе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер с рекламой нелегального "магазина" по продаже наркотиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "На балконе третьего этажа дома 45 по Невскому проспекту была установлена звукоусиливающая аппаратура и большой баннер с изображенным на нем QR-кодом, переход по которому отправлял на интернет-площадку по продаже наркотиков. Здесь с поличным был задержан и сам "промоутер", 32-летний житель областного города Никольское", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное с использование информационно- телекоммуникационных сетей" (пункт "д" части 2 статьи 230 УК РФ). Как отмечает ГУМВД, в ходе его расследования правоохранители выявили группу "нарко-пиарщиков", которые устраивали "рекламные акции" на улицах разных российских городов. При этом использовались на только трафаретные надписи и листовки с QR-кодом, но и баннеры с акустическим и световым сопровождением, а также запускаемые на центральных городских улицах воздушные шары. "B результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо ранее неоднократно судимых, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, местных жителей, в возрасте 20-35 лет... В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных, а также остальных участников нелегальных рекламных кампаний.
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946506857.html
https://ria.ru/20240921/osuzhdennyy-1973945411.html
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Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, рекламировавшего наркотики по QR-коду
В Петербурге задержали мужчину, установившего баннер с QR-кодом "нарко-магазина"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен -РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, установившего на балконе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер с рекламой нелегального "магазина" по продаже наркотиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"На балконе третьего этажа дома 45 по Невскому проспекту была установлена звукоусиливающая аппаратура и большой баннер с изображенным на нем QR-кодом, переход по которому отправлял на интернет-площадку по продаже наркотиков. Здесь с поличным был задержан и сам "промоутер", 32-летний житель областного города Никольское", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное с использование информационно- телекоммуникационных сетей" (пункт "д" части 2 статьи 230 УК РФ).
Как отмечает ГУМВД, в ходе его расследования правоохранители выявили группу "нарко-пиарщиков", которые устраивали "рекламные акции" на улицах разных российских городов. При этом использовались на только трафаретные надписи и листовки с QR-кодом, но и баннеры с акустическим и световым сопровождением, а также запускаемые на центральных городских улицах воздушные шары.
"B результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо ранее неоднократно судимых, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, местных жителей, в возрасте 20-35 лет... В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных, а также остальных участников нелегальных рекламных кампаний.