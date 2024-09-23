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Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024
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14:20 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/patrushev-1974246072.html
Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ
Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024
Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:20
2024-09-23T14:20
безопасность
россия
санкт-петербург
николай патрушев
николай евменов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для отечественного Военно-морского флота. Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, помощник главы государства посетил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Начальник академии Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой военного учебно-научного центра, а также с образовательными и научными программами. "Николай Патрушев обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для Военно-морского флота с целью реализации приоритетов развития военно-морской деятельности, поддержания кадрового потенциала на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил ВМФ. Отдельный акцент на встрече сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения", - говорится в сообщении. Патрушев также посетил структурное подразделение военного учебно-научного центра ВМФ – военный институт дополнительного профессионального образования, где познакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей ВМФ. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" участвует в решении важнейших вопросов строительства, подготовки и применения Военно-морского флота. Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Патрушев также сообщил, что его посещение академии и обсуждение вопросов развития ВМФ проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию ВМФ. Совет является рабочим органом Морской коллегии, одна из функций которого - анализ состояния и тенденций стратегического развития ВМФ, прогнозирование, выявление и оценка новых военных угроз с морских и океанских направлений.
https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Николай Евменов, ВМФ РФ
Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

Патрушев в Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для отечественного Военно-морского флота.
Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, помощник главы государства посетил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Начальник академии Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой военного учебно-научного центра, а также с образовательными и научными программами.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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"Николай Патрушев обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для Военно-морского флота с целью реализации приоритетов развития военно-морской деятельности, поддержания кадрового потенциала на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил ВМФ. Отдельный акцент на встрече сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения", - говорится в сообщении.
Патрушев также посетил структурное подразделение военного учебно-научного центра ВМФ – военный институт дополнительного профессионального образования, где познакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей ВМФ.
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" участвует в решении важнейших вопросов строительства, подготовки и применения Военно-морского флота. Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ.
Патрушев также сообщил, что его посещение академии и обсуждение вопросов развития ВМФ проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию ВМФ. Совет является рабочим органом Морской коллегии, одна из функций которого - анализ состояния и тенденций стратегического развития ВМФ, прогнозирование, выявление и оценка новых военных угроз с морских и океанских направлений.
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