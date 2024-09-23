https://ria.ru/20240923/patrushev-1974246072.html

Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024

Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:20

2024-09-23T14:20

2024-09-23T14:20

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для отечественного Военно-морского флота. Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, помощник главы государства посетил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Начальник академии Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой военного учебно-научного центра, а также с образовательными и научными программами. "Николай Патрушев обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для Военно-морского флота с целью реализации приоритетов развития военно-морской деятельности, поддержания кадрового потенциала на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил ВМФ. Отдельный акцент на встрече сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения", - говорится в сообщении. Патрушев также посетил структурное подразделение военного учебно-научного центра ВМФ – военный институт дополнительного профессионального образования, где познакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей ВМФ. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" участвует в решении важнейших вопросов строительства, подготовки и применения Военно-морского флота. Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Патрушев также сообщил, что его посещение академии и обсуждение вопросов развития ВМФ проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию ВМФ. Совет является рабочим органом Морской коллегии, одна из функций которого - анализ состояния и тенденций стратегического развития ВМФ, прогнозирование, выявление и оценка новых военных угроз с морских и океанских направлений.

https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html

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безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, николай евменов, вмф рф