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Патрушев провел совещание с командованием ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024
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13:38 23.09.2024 (обновлено: 14:23 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:38
2024-09-23T14:23
безопасность
россия
санкт-петербург
николай патрушев
каспийская флотилия
вмф рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.Отмечается также, что одной из тем встречи стала реализация принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по стратегическому развитию российского ВМФ. Кроме того, рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью флота, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Обращено внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.В совещании приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, начальники органов военного управления главного командования ВМФ.Ранее Патрушев подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" прошло ранее в сентябре. Как сообщало министерство обороны РФ, в ходе СКШУ проверялась готовность руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.По данным МО РФ, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава было задействовано в маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, каспийская флотилия, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Каспийская флотилия, ВМФ РФ
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ

Патрушев обсудил с командованием ВМФ результаты учения "Океан-2024"

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
"Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
10 сентября, 15:44
Отмечается также, что одной из тем встречи стала реализация принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по стратегическому развитию российского ВМФ. Кроме того, рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью флота, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Обращено внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.
В совещании приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, начальники органов военного управления главного командования ВМФ.
Ранее Патрушев подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко из акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России
19 сентября, 18:13
Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" прошло ранее в сентябре. Как сообщало министерство обороны РФ, в ходе СКШУ проверялась готовность руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
По данным МО РФ, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава было задействовано в маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
Стратегические военные учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
10 сентября, 22:44
 
БезопасностьРоссияСанкт-ПетербургНиколай ПатрушевКаспийская флотилияВМФ РФ
 
 
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