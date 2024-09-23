https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html

Патрушев провел совещание с командованием ВМФ

Патрушев провел совещание с командованием ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024

Патрушев провел совещание с командованием ВМФ

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:38

2024-09-23T13:38

2024-09-23T14:23

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николай патрушев

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.Отмечается также, что одной из тем встречи стала реализация принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по стратегическому развитию российского ВМФ. Кроме того, рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью флота, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Обращено внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.В совещании приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, начальники органов военного управления главного командования ВМФ.Ранее Патрушев подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" прошло ранее в сентябре. Как сообщало министерство обороны РФ, в ходе СКШУ проверялась готовность руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.По данным МО РФ, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава было задействовано в маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, каспийская флотилия, вмф рф