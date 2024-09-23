https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ - РИА Новости, 23.09.2024
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:38
2024-09-23T13:38
2024-09-23T14:23
безопасность
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николай патрушев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.Отмечается также, что одной из тем встречи стала реализация принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по стратегическому развитию российского ВМФ. Кроме того, рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью флота, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Обращено внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.В совещании приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, начальники органов военного управления главного командования ВМФ.Ранее Патрушев подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" прошло ранее в сентябре. Как сообщало министерство обороны РФ, в ходе СКШУ проверялась готовность руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.По данным МО РФ, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава было задействовано в маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, каспийская флотилия, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Каспийская флотилия, ВМФ РФ
Патрушев провел совещание с командованием ВМФ
Патрушев обсудил с командованием ВМФ результаты учения "Океан-2024"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
"Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия
", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.
Отмечается также, что одной из тем встречи стала реализация принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по стратегическому развитию российского ВМФ. Кроме того, рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью флота, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Обращено внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.
В совещании приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, начальники органов военного управления главного командования ВМФ.
Ранее Патрушев подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.
Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" прошло ранее в сентябре. Как сообщало министерство обороны РФ, в ходе СКШУ проверялась готовность руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
По данным МО РФ, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава было задействовано в маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.