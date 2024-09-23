https://ria.ru/20240923/parom-1974157339.html

Российское посольство в Южной Корее решает вопрос с паромом Eastern Dream

Российское посольство в Южной Корее решает вопрос с паромом Eastern Dream - РИА Новости, 23.09.2024

Российское посольство в Южной Корее решает вопрос с паромом Eastern Dream

Посольство России в Южной Корее занимается ситуацией с пассажирами парома Eastern Dream, прибывшего из Владивостока в южнокорейский Тонхэ, часть из которых, по... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:33

2024-09-23T05:33

2024-09-23T11:57

владивосток

россия

сеул

дальневосточная транспортная прокуратура

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Посольство России в Южной Корее занимается ситуацией с пассажирами парома Eastern Dream, прибывшего из Владивостока в южнокорейский Тонхэ, часть из которых, по данным СМИ, не пустили в страну и не выпускают с судна, сообщил РИА Новости представитель представительства МИД России во Владивостоке. Паром курсирует между Владивостоком и Тонхэ раз в неделю. Местное издание Vl.ru со ссылкой на одного из пассажиров судна сообщило, что ряду прибывших на пароме в субботу отказали во въезде в страну, они находятся в каютах до отправления обратного рейса. Паром из Тонхэ во Владивосток, согласно расписанию на сайте перевозчика, выходит во вторник. "Этим вопросом занимается посольство России в Южной Корее", — сказал собеседник. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что аналогичные случаи периодически происходили, когда действовало прямое авиасообщение между Владивостоком и Сеулом: прибывших пассажиров, у которых не подтверждались туристические цели, отправляли в Россию обратным рейсом. "Сейчас есть подозрение, что на пароме несколько потенциальных (нелегальных. — Прим. ред.) рабочих, не все граждане России. Их отправят во Владивосток на пароме во вторник", — добавил источник. В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что держат ситуацию на контроле. Комментариями оператора парома во Владивостоке РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240907/koreja-1971221974.html

https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

владивосток

россия

сеул

южная корея

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владивосток, россия, сеул, дальневосточная транспортная прокуратура, южная корея