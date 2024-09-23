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Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"
Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера" - РИА Новости, 23.09.2024
Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:05
2024-09-23T23:05
2024-09-23T23:09
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба израильской армии."Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: "Стрелы севера", - говорится в сообщении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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ливан, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, хезболла
Ливан, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, Хезболла
Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"
Генштаб Израиль дал наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"