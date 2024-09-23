https://ria.ru/20240923/operatsiya-1974325701.html

Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"

Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера" - РИА Новости, 23.09.2024

Израиль присвоил наступательной операции в Ливане название "Стрелы севера"

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:05

2024-09-23T23:05

2024-09-23T23:09

ливан

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

бейрут

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба израильской армии."Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: "Стрелы севера", - говорится в сообщении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, хезболла