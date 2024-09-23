https://ria.ru/20240923/oon-1974322204.html

ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции

ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции - РИА Новости, 23.09.2024

ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции

ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:15

2024-09-23T22:15

2024-09-23T22:15

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реджеп тайип эрдоган

оон

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре прошлого года призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. По мнению турецкого лидера, Совбез ООН в составе пяти стран не может обеспечить справедливость в мире. "ООН не в состоянии продемонстрировать лидерство в борьбе с растущими угрозами. Необходима эффективная структура для общего решения глобальных проблем", - заявил Фидан в понедельник, выступая на "Саммите будущего" в ООН в Нью-Йорке. По его словам, решения, принятые подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее (ООН), не могут быть реализованы из-за Совета безопасности. "Международный мир и безопасность не могут быть оставлены на усмотрение ограниченного числа стран и ограниченного климата. В то же время нам нужны решения для расширения диалога в условиях растущей поляризации. Кроме того, сегодня необходимо провести реформу международной финансовой архитектуры", - сказал Фидан.

https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html

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