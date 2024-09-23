ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции
Глава МИД Турции Фидан: ООН не может демонстрировать лидерство перед угрозами
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре прошлого года призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. По мнению турецкого лидера, Совбез ООН в составе пяти стран не может обеспечить справедливость в мире.
"ООН не в состоянии продемонстрировать лидерство в борьбе с растущими угрозами. Необходима эффективная структура для общего решения глобальных проблем", - заявил Фидан в понедельник, выступая на "Саммите будущего" в ООН в Нью-Йорке.
По его словам, решения, принятые подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее (ООН), не могут быть реализованы из-за Совета безопасности.
"Международный мир и безопасность не могут быть оставлены на усмотрение ограниченного числа стран и ограниченного климата. В то же время нам нужны решения для расширения диалога в условиях растущей поляризации. Кроме того, сегодня необходимо провести реформу международной финансовой архитектуры", - сказал Фидан.