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ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции - РИА Новости, 23.09.2024
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22:15 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/oon-1974322204.html
ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции
ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции - РИА Новости, 23.09.2024
ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции
ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:15
2024-09-23T22:15
в мире
турция
сша
нью-йорк (город)
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
оон
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре прошлого года призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. По мнению турецкого лидера, Совбез ООН в составе пяти стран не может обеспечить справедливость в мире. "ООН не в состоянии продемонстрировать лидерство в борьбе с растущими угрозами. Необходима эффективная структура для общего решения глобальных проблем", - заявил Фидан в понедельник, выступая на "Саммите будущего" в ООН в Нью-Йорке. По его словам, решения, принятые подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее (ООН), не могут быть реализованы из-за Совета безопасности. "Международный мир и безопасность не могут быть оставлены на усмотрение ограниченного числа стран и ограниченного климата. В то же время нам нужны решения для расширения диалога в условиях растущей поляризации. Кроме того, сегодня необходимо провести реформу международной финансовой архитектуры", - сказал Фидан.
https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html
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в мире, турция, сша, нью-йорк (город), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Турция, США, Нью-Йорк (город), Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
ООН не в состоянии сохранять лидерство перед угрозами, заявил МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан: ООН не может демонстрировать лидерство перед угрозами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. ООН не в состоянии демонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре прошлого года призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. По мнению турецкого лидера, Совбез ООН в составе пяти стран не может обеспечить справедливость в мире.
"ООН не в состоянии продемонстрировать лидерство в борьбе с растущими угрозами. Необходима эффективная структура для общего решения глобальных проблем", - заявил Фидан в понедельник, выступая на "Саммите будущего" в ООН в Нью-Йорке.
По его словам, решения, принятые подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее (ООН), не могут быть реализованы из-за Совета безопасности.
"Международный мир и безопасность не могут быть оставлены на усмотрение ограниченного числа стран и ограниченного климата. В то же время нам нужны решения для расширения диалога в условиях растущей поляризации. Кроме того, сегодня необходимо провести реформу международной финансовой архитектуры", - сказал Фидан.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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В миреТурцияСШАНью-Йорк (город)Хакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
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