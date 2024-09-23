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Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 23.09.2024 (обновлено: 18:38 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/obstrel-1974294212.html
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех - РИА Новости, 23.09.2024
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех
Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:15
2024-09-23T18:38
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
архангельское
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, погибли при обстреле ВСУ в селе Архангельское. Кроме того, пострадали два мирных жителя, один из которых — ребенок."Уточнённая информация о последствиях обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. Количество раненых увеличилось до 4. Девочку 11 лет с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травматической ампутацией обеих стоп бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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белгородская область, происшествия, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, архангельское
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Архангельское
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех

Гладков: число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до 4

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, погибли при обстреле ВСУ в селе Архангельское. Кроме того, пострадали два мирных жителя, один из которых — ребенок.
"Уточнённая информация о последствиях обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. Количество раненых увеличилось до 4. Девочку 11 лет с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травматической ампутацией обеих стоп бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныАрхангельское
 
 
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