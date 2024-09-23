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Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех - РИА Новости, 23.09.2024
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех
Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:15
2024-09-23T18:15
2024-09-23T18:38
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
архангельское
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, погибли при обстреле ВСУ в селе Архангельское. Кроме того, пострадали два мирных жителя, один из которых — ребенок."Уточнённая информация о последствиях обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. Количество раненых увеличилось до 4. Девочку 11 лет с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травматической ампутацией обеих стоп бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Архангельское
Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех
Гладков: число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до 4