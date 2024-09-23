https://ria.ru/20240923/obstrel-1974294212.html

Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех

Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех - РИА Новости, 23.09.2024

Число раненных при обстреле села в Белгородской области выросло до четырех

Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:15

2024-09-23T18:15

2024-09-23T18:38

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

архангельское

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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Число раненных при обстреле со стороны украинских войск села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, погибли при обстреле ВСУ в селе Архангельское. Кроме того, пострадали два мирных жителя, один из которых — ребенок."Уточнённая информация о последствиях обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. Количество раненых увеличилось до 4. Девочку 11 лет с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травматической ампутацией обеих стоп бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгородская область

харьковская область

архангельское

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белгородская область, происшествия, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, архангельское