https://ria.ru/20240923/obstrel-1974289934.html

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.09.2024

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Гольмовский в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:44

2024-09-23T17:44

2024-09-23T17:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Гольмовский в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.05 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

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горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, сцкк, происшествия