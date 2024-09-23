https://ria.ru/20240923/obstrel-1974272819.html

При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых

При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости, 23.09.2024

При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых

При украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли три человека, один из них подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:45

2024-09-23T16:45

2024-09-23T17:13

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли три человека, один из них подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования", — написал он.Еще двое мирных жителей получили ранения — взрослый и ребенок, добавил губернатор. По его словам, мальчика с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями скорая везет в детскую областную клиническую больницу, мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра — в областную клиническую больницу.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины