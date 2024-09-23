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При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 23.09.2024 (обновлено: 17:13 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/obstrel-1974272819.html
При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых
При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости, 23.09.2024
При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых
При украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли три человека, один из них подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:45
2024-09-23T17:13
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли три человека, один из них подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования", — написал он.Еще двое мирных жителей получили ранения — взрослый и ребенок, добавил губернатор. По его словам, мальчика с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями скорая везет в детскую областную клиническую больницу, мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра — в областную клиническую больницу.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых

Гладков: при обстреле Белгородской области погибли три человека, включая ребенка

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарная автомашина в Шебекинском городском округе
Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли три человека, один из них подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования", — написал он.
Еще двое мирных жителей получили ранения — взрослый и ребенок, добавил губернатор. По его словам, мальчика с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями скорая везет в детскую областную клиническую больницу, мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра — в областную клиническую больницу.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Село Архангельское расположено в Шебекинском городском округе, в пяти километрах от границы с Украиной, и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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