Омбудсмен предложил решение проблемы слабой лососевой путины в России
Омбудсмен Миронов: проблему слабой лососевой путины в РФ решит отказ от экспорта
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российским ресторанам может не хватить отечественного лосося из-за слабой путины нынешнего года, чтобы это предотвратить, необходимо прекратить экспорт этой рыбы, заявил на пресс-конференции председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Глава ведомства Илья Шестаков ранее заявлял, что по итогам года вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн, тогда как в 2023 году он достиг 609 тысяч тонн (второй результат после рекорда 2018 года в 676 тысяч тонн).
«
"У нас есть свой дикий лосось, и нам важно развернуть поставки, которые сейчас идут в другие страны, внутрь России. Потому что в этом году путина не удалась: мы поймали гораздо меньше рыбы, и ресторанам, возможно, не хватит. Но в целом при развороте вот этой океанической рыбы внутрь России эта проблема уйдет", - сказал Миронов.
Шестаков на минувшей неделе в рамках Международного рыбопромышленного форума говорил, что Россия пока не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, хотя Росрыболовство и предлагало такую меру на фоне низкой путины этого года.